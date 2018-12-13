В Карелии возможен рост тарифов на электроэнергию для бизнеса

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии ожидает рост тарифов на электроэнергию для бизнеса в ближайшем будущем не выше уровня инфляции.

Об этом представители ведомства сообщили на заседании общественного совета при госкомитете с участием республиканских общественных организаций и бизнеса.

"На ближайшее будущее ожидаемый рост тарифа на электроэнергию для бизнеса будет только в рамках инфляции", – транслирует позицию госкомитета пресс-служба ведомства.

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