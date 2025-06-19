В Карелии возник дефицит вакцин для животных против инфекций и бешенства

Специалисты попросили поставщиков выделить больше партий для региона.

Начальник Республиканского центра ветеринарии и консультирования Оксана Зайцева рассказала, как обстоят дела с наличием важных вакцин для домашних животных в Карелии.

По словам специалиста, в регионе возник дефицит комплексных вакцин против инфекционных заболеваний кошек и собак. Специалисты вынуждены работать «с колес» — при поступлениях партий сразу распределять их по районам республики.

— Партии от разных поставщиков приходят практически каждую неделю, а то и три раза в неделю. Но они не сильно большие. Комплексных вакцин против инфекционных заболеваний кошек и собак, в том числе, включающих в себя компонент против бешенства либо без него, к сожалению, есть некий дефицит на рынке, что не позволяет нам создать определенный запас вакцин, — рассказала Оксана Зайцева.

Она отметила, что специалисты направили в адрес всех дистрибьютеров и, в том числе, в адрес производителей самой популярной отечественной вакцины «Мультикан» письмо с просьбой увеличить количество поставляемых в регион партий.

— Мы пытаемся справляться, мы направляем вакцины, мы работаем «с колес». Очень надеемся на то, что эта ситуация выровняется, — добавила Оксана Зайцева.