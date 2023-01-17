В Карелии возникла идея пересмотра соцподдержки граждан, которые злоупотребляют статусом безработного

Жители Карелии, которые фиктивно регистрируются в качестве безработных, чтобы получать льготы, могут их лишиться, если будут внесены необходимые изменения в законодательство.

Никаких официальных решений на этот счет не принято, но перед Новым годом идея обсуждалась в органах власти республики. Каких категорий граждан это может коснуться, разъяснений пока нет.

Возможно, речь идет о безработных, которые состоят на учете не ради поиска работы, а чтобы регулярно получать в службах занятости справки, подтверждающие их статус.

Такие справки требуются органам социальной защиты и другим организациям, которые принимают решения о предоставлении различных льгот. Например, о скидках по квартплате, детских пособиях, бесплатном школьном питании и многих других. Начисление льгот, как правило, зависит от размера дохода получателя. Он не должен превышать определенного уровня. Справка об учете в качестве безработного подтверждает, что у человека вообще нет никакого дохода, а, значит, он может претендовать на социальную помощь. Кроме того, такая справка может пригодиться тем, кто не хочет платить алименты.

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