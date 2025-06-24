Обвиняемый в покушении на убийство подруг подросток выступит с последним словом

Объявлена дата последнего слова для 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство.

Сегодня, 30 июня, в Петрозаводске продолжили рассмотрение дела в отношении несовершеннолетнего, который пытался убить своих подруг. Рассматривались письменные материалы, прошли прения, рассказали в пресс-службе судов Карелии.

Напомним, подростка обвиняют в покушении на убийство двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление.

Сегодня на заседании стала известна дата последнего слова, оно запланировано на 2 июля 2025 года.

Ранее, мы рассказывали, что по версии правоохранителей, 22 апреля 2025 года вечером подросток пришел в квартиру к своей 15-летней знакомой, где находилась их 18-летняя подруга. После ссоры он нанес младшей девушке не менее 7 ударов ножом. Когда старшая девушка стала свидетельницей нападения, он попытался убить и ее, нанес ей 17 ножевых ранений.