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В Карелии возобновлена плановая госпитализация по всем профилям

Новости. Общество
16:33, 06 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Для плановой госпитализации необходимо сделать тест на коронавирус и сдать кровь на наличие антител.

Об открытии плановой медицинской помощи во время "прямой линии" главы Карелии 6 июля сообщил Тамази Карапетян, главный врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

"Со 2 июля мы возобновили в полном объеме оказание по всем профилям плановой медицинской помощи. Но сразу скажу, что полностью она и не останавливалась", – отметил Карапетян.

Напомним, республике не прекращалось оказание помощи пациентам, отсрочка для которых могла повлечь за собой ухудшение состояния и угрозу жизни: онкологическим больным, пациентам, нуждающимся в гемодиализе, больным ревматологического профиля с применением генно-инженерных препаратов.

По словам главврача Республиканской больницы, где-то с середины июня была возобновлена плановая медицинская помощь для пациентов по профилям: кардиохирургия, коронарография, эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Также была возобновлена госпитализация пациентов с грыжей диска и мочекаменной болезнью.

Ранее условия для плановой госпитализации были более жесткими – к примеру, двухнедельное нахождение в обсервации.

Сейчас процедура немного изменилась, отметил Тамази Карапетян. Достаточно записи лечащего врача из центральной районной больницы; в срок до 7 дней необходимо сделать мазок из полости носа и рта на новую ковид-инфекцию и исследование крови на антитела (иммуноглобулины) класса IgM; тщательный осмотр терапевта.

"Единственное, на что хотелось бы обратить внимание – не будет массового восстановления всего объема госпитализации. Пока на отделение – две госпитализации в сутки. Через две недели будет решаться вопрос о полноценном восстановлении госпитализации", – заключил врач.

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