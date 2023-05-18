В Карелии возобновляется выдача загранпаспортов нового поколения

С 1 июня в республике вновь начнется прием документов на оформление новых загранпаспортов.

В МВД Карелии напомнили жителям республики, что с 1 июня возобновится прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца.

Срок действия биометрического паспорта — 10 лет, а срок его оформления не превышает 1 месяц при подаче заявления по месту жительства и не более 3 месяцев — по месту пребывания или фактического проживания.

За новыми загранпаспортами могут обращаться и гражданине, у которых они уже имеются. Оформлять все можно через единый портал Госуслуг.

Размер госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца составляет 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет — 500 рублей.