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В Карелии впервые появилась особая транспортная бригада медиков

Новости. Общество
11:50, 01 Октября 2023
фото: © Больница скорой медицинской помощи / ВК

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В республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи создали специализированную транспортную бригаду.

В сентябре в республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи впервые создали специализированную  транспортную бригаду, сообщили в медучреждении.

Основной задачей больницы скорой и экстренной медицинской помощи Карелии является оказание экстренной и неотложной помощи населению. Больница быстро реагирует на различные медицинские ситуации и спасает жизни людей.

Примерно 40-45% пациентов больницы — лежачие больные. Чтобы не отвлекать силы среднего и младшего медицинского персонала от лечебного процесса и ухода за пациентами в клинических отделениях, в больнице приняли решение о  создании так называемых транспортных бригад. Главным образом они направлены на транспортировку больных на лечебно-диагностические процедуры, в операционные, между отделениями стационара.

Транспортная служба состоит из администратора, который принимает запросы, составляет маршруты, следит за временем отработки заявок и сотрудников, которые занимаются непосредственно транспортировкой.

Пока работа транспортной бригады находится в тестовом режиме, но первые дни ее работы уже оценили сотрудники клинических и диагностических отделений.

Основная задача этой бригады — освободить средний и младший медицинский персонал от выполнения функций, не связанных с их профессиональной деятельностью. Ведь если посчитать хронометраж, который каждая медицинская сестра тратит на перевозку пациента, то он составит несколько часов. Теперь это время будет уделено непосредственному выполнению функциональных обязанностей.

Сейчас проводится мониторинг количества перевозок, в последующем будет решаться вопрос о необходимости увеличения бригад, отметили в медучреждении.

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