В Карелии впервые пройдет Спартакиада трудовых коллективов

Регистрация на Спартакиаду трудовых коллективов стартует в октябре.

Открытие Спартакиады запланировано на декабрь. Точная дата будет зависеть от прихода карельской зимы, сообщили в Центре спортивной подготовки.

— Проведение: с декабря 2025 по апрель 2026 года. В программе: лыжные гонки — эстафета 4×2000 м, многоборье ГТО и волейбол. Кроме того, участников в рамках спартакиады ждут онлайн-акции: «Производственная зарядка» — командный формат и «Отжимайся! Подтягивайся! Качай пресс!» — персональный челлендж, — рассказали в центре.

Регистрация начнется 20 октября.

Последние годы корпоративный спорт в республике набирает обороты. Так, в Республиканском фестивале ГТО среди трудовых коллективов в Петрозаводске в феврале этого года принимали участие 18 команд, а в апреле более 50 команд вышли на старт Республиканского фестиваля «Экстремальная гонка «Карелия 10».