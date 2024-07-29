В Карелии впервые прошел летний поплавочный рыбатлон

Первенство ранее собирало любителей зимней рыбалки и лыж.

Как сообщила в личном профиле глава Беломорского округа Ольга Филиппова, впервые в Карелии состоялся летний поплавочный рыбатлон на Белом море.



Мы полюбили зимний рыбатлон, который уже дважды собирал любителей зимней рыбалки и лыж. А вот летом мы еще не встречались!

— рассказала Ольга Филиппова.



Поплавочный рыбатлон, в отличие от зимнего, — это личное первенство, смесь рыбалки и бега. Каждый участник бегал с телескопической удочкой три круга по одному километру и дважды останавливался на рыбнище — месте ловли, ловил рыбу! Окунь, плотва, караси и форель были запущены в специально отведенный пруд на берегу моря. Участников и болельщиков ждали уха, шашлыки, блины на свежем воздухе

— написала глава Беломорского округа.