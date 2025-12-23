В Карелии впервые провели операцию по удалению камня из почки через крошечный прокол

В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи впервые провели высокотехнологичную операцию по удалению камня из почки с помощью новейшего оборудования.
Как рассказали в Минздраве, это стало возможным благодаря поступлению в ноябре современного российского нефроскопа, который по своим качествам не уступает зарубежным аналогам. Суть новой методики, называемой миниперкутанной нефролитотрипсией, заключается в том, что врач через один крошечный прокол в коже диаметром всего до 5 миллиметров вводит инструмент. Под контролем УЗИ и рентгена камень в почке разрушается с помощью лазера. Такой подход намного безопаснее для пациента, чем традиционные операции.
Первой, кому провели такую операцию, стала пациентка с очень плотным и сложным камнем. Хирурги Валентин Бакаев и Елена Филиппова успешно выполнили вмешательство, и уже через два дня женщину выписали домой в работоспособном состоянии.
Как отметили в больнице, еще в начале 2025 года они могли оказывать таким пациентам только экстренную помощь, а для полноценного лечения направляли в другую клинику. Сегодня же хирурги отделения освоили весь спектр современных операций для лечения мочекаменной болезни, что ставит их в один ряд с ведущими клиниками страны.
