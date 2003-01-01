В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

Врачи Республиканской больницы скорой помощи в Петрозаводске впервые в Карелии провели сложную операцию — лапароскопическую пластику лоханки и мочеточника.

56-летнему пациенту сохранили почку с помощью современного малотравматичного метода. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии с сепсисом и почечной недостаточностью. Обследование показало, что у мужчины много лет была непроходимость мочеточника из-за сдавливания его сосудом. Это привело к нагноению и нарушению работы почки.

Сначала врачи установили специальную дренажную трубку, чтобы удалить гной и восстановить работу почки. Через месяц почка начала производить до литра мочи в день, а значит, орган можно было сохранить.

Подготовка к операции заняла четыре месяца. В ней участвовали хирурги РБ СЭМП Виктория Лоймоева и Валентин Бакаев, а также торакальный хирург из Республиканской больницы им. В. А. Баранова Григорий Данилов. Затем хирурги Валентин Бакаев и Артем Грибков успешно провели лапароскопическую пластику мочеточника.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Теперь пациенту предстоит продолжить лечение антибиотиками амбулаторно. Полное восстановление работы мочеточника займет несколько месяцев.