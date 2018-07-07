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Новости. Общество
08:44, 07 Июля 2018

В Карелии впервые с 2000 года выявлены случаи заболевания корью

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Пациенты с корью доставлены из Олонецкого района в Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводск.

Как сообщает ГТРК "Карелия", пока лабораторно диагноз у поступивших в инфекционную больницу не подтвержден. Врачи ждут результатов анализов. Но в Олонце уже проводятся противоэпидемические мероприятия.

Сегодня Олонецкий район посетит главный эпидемиолог и инфекционист. Будет проводиться повторная вакцинация взрослого населения.

Последний случай кори – острого инфекционного вирусного заболевания, передающегося воздушно-капельным путем, - в Карелии был зарегистрирован в 2000 году. Нынешний случай, возможно, "привезли" из Санкт-Петербурга.

Напомним, в июне в Роспотребнадзоре предостерегли россиян, планирующих отправиться за границу, от путешествий без прививок от кори. По данным ВОЗ, болезнь охватила 28 стран Европы и продолжает распространяться дальше. Отмечается, что распространение заболевания связано с недостаточным охватом населения соответствующими прививками. Большинство заболевших заразились в результате передачи инфекции своими же соотечественниками.

В феврале 2018 года Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения опубликовало данные, согласно которым заболеваемость корью по всей Европе в период с 2016 по 2017 год показала четырехкратный рост. Согласно статистике, в 2017 году было зарегистрировано более 21 тыс. случаев кори с 35 летальными исходами, хотя ещё в 2016 году этот показатель был рекордно низким — немногим более 5,2 тыс. случаев.

Из данных также следует, что крупные вспышки затронули каждую четвертую страну в Европе. Лидером стала Румыния (5562 случая), за ней следует Италия (5006), замыкает тройку Украина (4767 случаев), пишет "Газета.ру".

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