В Карелии впервые в истории донорскую акцию провели прямо в МФЦ

Республиканская станция переливания крови впервые организовала выездную донорскую акцию на рабочем месте — для сотрудников Многофункционального центра (МФЦ) Республики Карелия.

В мероприятии приняли участие 14 человек, в том числе впервые сдавшие кровь, сообщает Станция переливания крови города Петрозаводск. Все процедуры прошли прямо в офисе МФЦ — в рамках инициативы по доступности и удобству донорства.

— Они упрощают взаимодействие с госорганами, ускоряют оформление документов и работают по принципу «одного окна». Это делает услуги доступнее. Сегодня удобной для сотрудников МФЦ стала и служба крови. Донацию специалисты совершили прямо на работе, — рассказали о сотрудничестве с МФЦ на Станции переливания крови.

Среди участников — как опытные доноры, так и новички. Например, Наталья, впервые решившаяся на сдачу крови:

— Долго собиралась стать донором. Страх, наверное, присутствовал. Боялась крови. А сейчас решилась, тем более здоровье позволяет это делать, почему бы и нет».

Организаторы выразили благодарность МФЦ за поддержку инициативы и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

