В Карелии впервые в нынешнем сезоне температура воздуха упала ниже -30℃

Рекордсменом стал известный карельский поселок.

О температурных рекордах вечером 6 декабря и нынешней ночью рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

В Карелии впервые был преодолен порог -30℃, отличился поселок Калевала на севере республики. Еще вечером в среду температура опустилась до -30,1℃. Ночью в Калевальском районе, в Юшкозере, подморозило до -30,2℃.

В целом по республике, за исключением «полюса холода» в Калевальском районе, температура ночью колебалась от 20 до 29℃. Тем удивительнее при этом оказалось тепло на Валааме — всего -4,2℃. Этим архипелаг должен быть благодарен Ладожскому озеру, которое пока смягчает зимние морозы.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили об аномальных холодах в Карелии.