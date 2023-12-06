В Карелии впервые в нынешнем сезоне температура воздуха упала ниже -30℃

Рекордсменом стал известный карельский поселок.
О температурных рекордах вечером 6 декабря и нынешней ночью рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».
В Карелии впервые был преодолен порог -30℃, отличился поселок Калевала на севере республики. Еще вечером в среду температура опустилась до -30,1℃. Ночью в Калевальском районе, в Юшкозере, подморозило до -30,2℃.
В целом по республике, за исключением «полюса холода» в Калевальском районе, температура ночью колебалась от 20 до 29℃. Тем удивительнее при этом оказалось тепло на Валааме — всего -4,2℃. Этим архипелаг должен быть благодарен Ладожскому озеру, которое пока смягчает зимние морозы.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили об аномальных холодах в Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание