В Карелии впервые за несколько месяцев подешевели куриные яйца

Карелиястат представил изменение цен за вторую неделю января.

Специалисты Карелиястата опубликовали цены на основные продукты питания в магазинах республики за вторую неделю наступившего года, с 10 по 15 января.

Так, впервые за долгое время в республике подешевели куриные яйца — на 4,2%. Снизилась цена и на другой уверенно дорожавший продукт — свежие огурцы, на 3,8%.

Кроме того, от 3 до 6% подешевели лук, бананы, картофель, вареная колбаса и сметана.

Напротив, дороже стали капуста и морковь — на 5%, вермишель — на 4,8%, детские фруктово-ягодные консервы — на 4,5%.