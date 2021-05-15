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В Карелии врач рассказал, как можно «снизить» статистику по ковиду, манипулируя тестами

Новости. Общество
13:12, 16 Мая 2021
фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего
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Заслуженный врач республики Александр Гаврилов предположил, что снижение официальных показателей заболеваемости коронавирусом можно добиться ограничением объема тестирования на COVID-19.

«В целом же, речь идет о достоверности нашей региональной статистики. Ведь снизить заболеваемость можно совсем просто. Коль в статистику входят только лабораторно-подтвержденные случаи, снижаем количество лабораторных тестов, и на этом фоне получаем снижение заболеваемости!», — заявил врач Александр Гаврилов в интервью «Столице на Онего».

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