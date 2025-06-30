В Карелии врача-терапевта из Мурманска накажут за мошенничество

Женщина обвиняется в совершении служебного подлога и мошенничестве.

В Прокуратуре Кондопожского района утвердили обвинения в отношении 33-летней мурманчанки, которая обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве при получении выплат. Как рассказали в прокуратуре, женщина, будучи сама врачом-терапевтом, незаконно выписывала листки нетрудоспособности и фиктивно устанавливала диагнозы ради выплат. Уголовное дело направили в городской суд.

По данным следствия, в феврале 2024 года обвиняемая, врач-терапевт, оформила листок нетрудоспособности своему знакомому, хотя личного приема не провела и обследования не было. Из-за этого мужчина незаконно получил право на освобождение от работы и вместе с этим пособие по временной нетрудоспособности в размере более 11 тысяч рублей.

Помимо этого, был другой случай, в котором нарушительница заранее договорилась с тремя другими знакомыми о фиктивной постановке им диагноза, а после сообщила о том, что якобы заболела из-за контакта с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Ей выплатили компенсацию в размере 15 тысяч рублей.