В Карелии врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных с коронавирусом

В ковидных стационарах республики находятся 487 пациентов.

На 21 марта в Карелии зарегистрированы 130333 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17063 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 155 инфицированных, из них непривитых – 122 (78,7%). Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 487 пациентов, в состоянии средней тяжести – 458 человек, в тяжёлом – 25 (из них непривитых - 25).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 123423 человека, за последние сутки – 223.

За сутки зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1440 человек.