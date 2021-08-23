В Карелии врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в республике выявлено 159 новых случаев COVID-19, 21 челоек бвл госпитализирован в ковид-центры.

По данным на 28 августа, коронавирус был выявлен у 159 жителей Карелии, из них 158 не были привиты. Заболели 155 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов, трое — в тяжелом состоянии, один — крайне тяжелом, подключен к ИВЛ. Об этом сообщает глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 574 человека. Накануне этот показатель был 553. На 26 август в больницах находятся 7 крайне тяжелых пациентов, двое из которых находится на инвазивной ИВЛ (не могу самостоятельно дышать).

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 60312 человек.

Зв сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 умерли 766 человек.

За сутки выздоровели еще 189 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56865 человек.

Сутками ранее коронавирус был выявлен у 179 жителей Карелии.