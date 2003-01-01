— Самое главное: командой специалистов мы спасли человеку жизнь и продлили ее. Через сутки пациент уже ходил по отделению, а через 6 дней был выписан. Конечно, пациенту предстоит еще дальнейшее лечение, но я не сомневаюсь, что все будет отлично! — написал медик.

После операции пациент быстро пошел на поправку. Уже через сутки он смог ходить по отделению, а через шесть дней его выписали из больницы.

Врачи удалили правую почку с окружающей жировой клетчаткой, правый мочеточник и часть мочевого пузыря. Также была удалена клетчатка с правой стороны тела, где могли находиться метастазы.

Вместе с Симановым пациента оперировали хирург-онколог Дмитрий Борисонов, анестезиолог Николай Трифонов и операционная медсестра Татьяна Волгина. Хирурги провели лапароскопическую операцию, которая длилась почти пять часов.

Пациент поступил в урологическое отделение с сильным кровотечением из мочевых путей. Обследование показало, что у мужчины была крупная опухоль в правой почке. После консультации с онкологами и хирургами было принято решение срочно его прооперировать.

В Республиканской больнице имени Баранова в Карелии врачи спасли жизнь пациенту с непростым диагнозом. Подробности рассказал заведующий отделением врач-уролог Руслан Симанов.

В Карелии врачи пять часов оперировали пациента с крупной опухолью в почке

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и уменьшат ширину парковочных мест

С начала года благодаря помощи государства в Карелии выросло производство сельхозпродукции

В Карелии врачи пять часов оперировали пациента с крупной опухолью в почке

В Петрозаводске будут судить мужчину, который избил полицейского за просьбу отстать от подростка

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.