В Карелии врачи пять часов оперировали пациента с крупной опухолью в почке

Карельские врачи провели сложную операцию и спасли пациента.
В Республиканской больнице имени Баранова в Карелии врачи спасли жизнь пациенту с непростым диагнозом. Подробности рассказал заведующий отделением врач-уролог Руслан Симанов.
Пациент поступил в урологическое отделение с сильным кровотечением из мочевых путей. Обследование показало, что у мужчины была крупная опухоль в правой почке. После консультации с онкологами и хирургами было принято решение срочно его прооперировать.
Вместе с Симановым пациента оперировали хирург-онколог Дмитрий Борисонов, анестезиолог Николай Трифонов и операционная медсестра Татьяна Волгина. Хирурги провели лапароскопическую операцию, которая длилась почти пять часов.
Врачи удалили правую почку с окружающей жировой клетчаткой, правый мочеточник и часть мочевого пузыря. Также была удалена клетчатка с правой стороны тела, где могли находиться метастазы.
После операции пациент быстро пошел на поправку. Уже через сутки он смог ходить по отделению, а через шесть дней его выписали из больницы.
— Самое главное: командой специалистов мы спасли человеку жизнь и продлили ее. Через сутки пациент уже ходил по отделению, а через 6 дней был выписан. Конечно, пациенту предстоит еще дальнейшее лечение, но я не сомневаюсь, что все будет отлично! — написал медик.
