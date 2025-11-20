В Карелии врачи пришили женщине руку, оторванную после производственной травмы

В городе Сортавала медики провели уникальную операцию и спасли конечность молодой женщины, которая получила тяжелейшую травму на производстве.
Во время несчастного случая женщине оторвало руку промышленным агрегатом. Об этом сообщил глава Карели Артур Парфенчиков.
За 20 минут пострадавшую доставили в Сортавальскую центральную районную больницу. Местные врачи немедленно вызвали специалистов. Пока медики дожидались приезда коллег, они делали все возможное, чтобы сохранить жизнеспособность руки пациентки. Хирург Александр Пащенко и травматолог Игорь Семёнов создали временную систему кровоснабжения. Они использовали трубку от капельницы в качестве артерии и вены.
Вскоре из Петрозаводска прибыла бригада специалистов: сосудистый хирург Юлия Пранкатьева и ортопед Олег Акимов. Вместе с сортавальскими коллегами они провели сложнейшую операцию по реимплантации руки. Операция прошла успешно.
Теперь женщину ждет длительный период восстановления. Этот случай показал слаженную работу медиков разных городов Карелии и высокий уровень медицинской помощи в республике.
