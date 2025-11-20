РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Курс на перемены: бизнес-старт для участников СВО в Карелии
20 ноября, 12:10 Статьи
Тема недели
Стоит как самолет и без удобств: жители Карелии обсуждают новый автобусный маршрут в Москву
19 ноября, 16:10 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске стартовали продажи в новом уютном доме в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»
19 ноября, 10:00 Статьи
Новости

Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе «Кола» в Карелии

15:44

Воспитанник петрозаводской школы самбо завоевал серебро на международном турнире

15:21

Почему в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» квартиры продаются по минимальной цене

15:16

В Петрозаводске стартовал конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет»

14:56

Крупный пожар произошёл в двухэтажном доме в Лахденпохье

14:29

Карельский проект отеля «Заонежье» получил первую премию на международном архитектурном конкурсе

14:02

Молодым специалистам предоставят арендные квартиры в арктических городах Карелии

13:48

В Карелии врачи пришили женщине руку, оторванную после производственной травмы

13:38

Более 70 процентов расходов бюджета Петрозаводска направят на социальную сферу

13:23

Петрозаводчанину грозит до 4 лет тюрьмы за кражу водки в магазине

13:02

Депутат Ольга Тужикова пояснила, почему остается в Петросовете

12:52

В Карелии обсудили развитие Арктики и перспективы Кемско-Беломорской агломерации

12:25

Вооруженный ножом попутчик угнал машину у жителя Карелии

12:06

Школьники из Карелии стали финалистами двух всероссийских олимпиад по программированию

11:45

Водитель иномарки сбил фонарь в Костомукше

11:25

После гибели рабочего в Кеми возбудили уголовное дело

11:01

В Костомукше ночью горел бар «Пирамида»

10:41

Скончался карельский врач-анестезиолог Геннадий Филиппович

10:37

ГигаЧат становится персональным ИИ-помощником для каждого человека

10:24

В Костомукше достроят дом-интернат для пожилых и инвалидов на 200 мест в 2026 году

10:17

Уроженец Пудожа Сергей Вершинин погиб в зоне спецоперации

10:01

В Петрозаводске успешно прооперировали 94-летнюю женщину

09:47

Юная футболистка из Карелии зачислена в состав московского «Чертаново»

09:32

Автомобиль взорвался при пожаре в Олонце

08:59

В Медвежьегорске ночью горел многоквартирный жилой дом

08:39

В Карелии у частных лиц изъяли землю бывшего аэродрома стоимостью 29 млн рублей

08:22

Жительница Петрозаводска родила ребенка до приезда врачей скорой

08:00

В карельском селе Реболы появилась передвижная русская печь «Емеля»

07:39

Карельский тайский боксер победил в полуфинале Чемпионата Европы

07:18

После аварии с лесовозом дорогу Кинелахта-Ведлозеро привели в порядок

07:00

В Карелии на берегу Ладожского озера начали создавать новый туристический комплекс

06:40

Минздрав выдал разрешение на применение двух вакцин против рака

00:07

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

В Олонецком районе прощаются с погибшим на СВО Антоном Фроловым

22:05

На севере Карелии проверили толщину льда

20:35

Из Карелии с начала года выдворено семь нелегальных мигрантов, из России — почти 20 тысяч

20:02

Глава Карелии представил меры по развитию доступного туризма на заседании комиссии Госсовета России

19:14

Снег идет: прогноз погоды в Карелии на 21 ноября

18:35

В Петрозаводске обсудили безопасность и оборону Союзного государства Россия – Беларусь

18:15

Экс-руководитель службы Кондопожского ЦБК задержан по обвинению в крупном коммерческом подкупе

17:22

Квартиры с видом на Онежское озеро в Петрозаводске продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2

16:58

Брошенные машины предложили отправлять на СВО в Петрозаводске

16:25

Карелия зарегистрировала новый бренд «Карельская пастила»

16:02

В Минтрансе Карелии рассказали, смогут ли ускорить строительство моста в Приладожье

15:52

«Яндекс» начал эксперимент по изучению возможности формирования сознания у ИИ

15:37

Студентам Петрозаводского университета показали, как работают КОС Петрозаводска

15:18

Власти Карелии нашли деньги на ремонт разваливающегося моста в Муезерском районе

15:07

На севере Карелии начали добывать редкий камень для облицовки зданий

14:47

В Карелии до конца года планируют расселить 300 квартир

14:30

Ученые зафиксировали гигантский выброс плазмы на Солнце размером в 80 раз больше Земли

14:06

Бывший военный комиссар возглавил петрозаводское авиаотделение Карелии

13:46

Глава Карелии объяснил, почему питкярантское панно стоит 100 миллионов рублей

13:32

Петрозаводчанка зарегистрировалась на сайте знакомств и потеряла более миллиона

13:16

Администрацию Петрозаводска обязали снести расселенный аварийный дом

12:56

Молодого петрозаводчанина задержали за мошенничество с чужими сим-картами

12:37

В России могут ввести автоматическую сдачу экзаменов на водительские права

12:36

В Карелии продолжают разыскивать пропавшую в сентябре подопечную дома-интерната

12:19

В Петрозаводске завершился образовательный курс для ветеранов «Бизнес-старт для героев»

12:15

В Петрозаводске создают дизайнерские зоны отдыха по проектам студентов

12:10

Юная автоледи спровоцировала ДТП на подъезде к Петрозаводску в Прионежье

12:01

Петрозаводская пара отметила 61 годовщину свадьбы

11:37

Карельские работодатели стали в два раза чаще предлагать обучение с нуля

11:32

78-летний пенсионер украл телефон у ребенка в Петрозаводске

11:14

Иномарка разбилась о столб на трассе в Приладожье — есть пострадавшие

11:01

Наивысшую награду Карелии вручили Ивану Сенькину посмертно

10:42

На рынок вышли первые телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией возможностей ГигаЧат

10:36

Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки

10:22

Порнографические фотоматериалы с участием годовалых младенцев распространяли в Петербурге

10:21

Карелия зафиксировала нулевую месячную инфляцию в октябре

10:05

В Петрозаводске автоинспекторы помогли девушке-водителю

09:57

Перинатальный центр в Петрозаводске получит новое оборудование на 353 миллиона рублей

09:20

В Петрозаводске проводят массовые проверки водителей

08:59

Танцевальная команда из Карелии заняла второе место на Чемпионате России в Сочи

08:40

Более 230 единиц техники расчищают дороги Карелии от снега

08:20

Взрывные работы в карьере пройдут в Кондопожском районе 20 ноября

08:00

Врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при гриппе

07:40

В российском регионе предложили продавать бензин по паспорту

07:20

Цены на бензин в Карелии выросли на 14% с начала года

07:00

Два жителя Карелии погибли в ходе СВО

06:40

Врач-гастроэнтеролог назвал самые опасные продукты для завтрака

00:10
В Карелии врачи пришили женщине руку, оторванную после производственной травмы
Сегодня 13:38 Медицина
Поделиться

В городе Сортавала медики провели уникальную операцию и спасли конечность молодой женщины, которая получила тяжелейшую травму на производстве.

 Во время несчастного случая женщине оторвало руку промышленным агрегатом. Об этом сообщил глава Карели Артур Парфенчиков.

За 20 минут пострадавшую доставили в Сортавальскую центральную районную больницу. Местные врачи немедленно вызвали специалистов. Пока медики дожидались приезда коллег, они делали все возможное, чтобы сохранить жизнеспособность руки пациентки. Хирург Александр Пащенко и травматолог Игорь Семёнов создали временную систему кровоснабжения. Они использовали трубку от капельницы в качестве артерии и вены.

Вскоре из Петрозаводска прибыла бригада специалистов: сосудистый хирург Юлия Пранкатьева и ортопед Олег Акимов. Вместе с сортавальскими коллегами они провели сложнейшую операцию по реимплантации руки. Операция прошла успешно.

Теперь женщину ждет длительный период восстановления. Этот случай показал слаженную работу медиков разных городов Карелии и высокий уровень медицинской помощи в республике.

Ранее мы рассказывали, что в России впервые в мире начали восстанавливать барабанную перепонку клетками пациента.

Обсудить (0) в ленту
Курс на перемены: бизнес-старт для участников СВО в Карелии
В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике
В Петрозаводске прошло тестирование ГТО среди ведущих спортсменов и тренеров сборных команд Карелии
Первая на Северо-Западе BEAUTY-конференция прошла в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение