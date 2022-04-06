В Карелии врачи продолжают бороться за жизнь четырех крайне тяжелых больных с коронавирусом

В ковидных стационарах республики продолжают лечение 302 пациента.

На 8 апреля в Карелии зарегистрированы 132186 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17294 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 114 инфицированных (19 — дети), из них непривитых — 98 (85,9%). Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 302 пациента, в состоянии средней тяжести — 272 человека, в тяжёлом — 26 (из них непривитых — 26).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 128311 человек, за последние сутки — 390.

За сутки зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1474 человек.