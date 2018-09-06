В Карелии врачи санавиации спасли беременную девушку

Из Сегежи в Петрозаводск на вертолете санавиации доставили 23-летнюю роженицу с тяжелой степенью токсикоза, сообщает Национальная служба санитарной авиации.

В минувшую среду, 5 сентября, выполнен санитарный рейс в Сегежа: 23-летнюю беременную женщину на сроке в 37 недель с диагнозом преэклампсия тяжелой степени на вертолете санавиации доставили в Центральную республиканскую больницу в Петрозаводск.