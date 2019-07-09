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Новости. Общество
07:15, 09 Июля 2019
фото: Национальная служба санитарной авиации / ВК

В Карелии врачи санавиации спасли девушку с множественными травмами

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Медики санитарной авиации совершили вылет в Суоярви для перевозки в больницу пациентки с многочисленными травмами.

Седьмого июля сотрудники санавиации совершили вылет в Суоярви, сообщает паблик Национальной службы санитарной авиации в соцсети "Вконтакте".

Медиками была перевезена девушка с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

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