В Карелии врачи санавиации спасли девушку с множественными травмами

Медики санитарной авиации совершили вылет в Суоярви для перевозки в больницу пациентки с многочисленными травмами.

Седьмого июля сотрудники санавиации совершили вылет в Суоярви, сообщает паблик Национальной службы санитарной авиации в соцсети "Вконтакте".

Медиками была перевезена девушка с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.