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В Карелии врачи спасают 9 ковидных больных, которые не могут самостоятельно дышать

Новости. Общество
09:37, 12 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 12 марта, в стационарах находятся 508 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 437 - в состоянии средней тяжести, 62 тяжелобольной и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла жизни трех человек, 109 заразились. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42173 человека, скончались 337 пациентов, выздоровели 38313.

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