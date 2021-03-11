В Карелии врачи спасают 9 ковидных больных, которые не могут самостоятельно дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 12 марта, в стационарах находятся 508 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 437 - в состоянии средней тяжести, 62 тяжелобольной и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла жизни трех человек, 109 заразились. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42173 человека, скончались 337 пациентов, выздоровели 38313.