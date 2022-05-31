В Карелии врачи спасли малыша с редкой врожденной аномалией

Хирурги Детской республиканской больницы помогли 2-летнему малышу, у которого было удвоение желудка.

Об уникальных операциях в обновленных интегрированных операционных ДРБ сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков. Накануне он встретился с врачами Детской республиканской больницы. Хирурги прооперировали в новых интегрированных операционных уже сотни детей. В том числе с очень сложными патологиями.

«Так, например, наши врачи помогли 2-летнему малышу, у которого было удвоение желудка — редкая врожденная аномалия. Успешно прооперировали и 13-летнего подростка, удалив большую кисту поджелудочной железы. Сейчас ребята выписаны домой, у них все хорошо», — пишет Парфенчиков.

По словам руководителя республики, планируется постепенно привести в порядок и другие отделения Детской республиканской больницы.

«Продолжим оснащать необходимым оборудованием все медучреждения республики — лично заезжаю в каждое», — отметил глава Карелии.

Парфенчиков напомнил, что финансирование здравоохранения Карелии увеличили с 2017 года более чем в два раза: с 12 до 27 млрд рублей.

«Колоссальная сумма. Таких вливаний наша медицина не видела, наверное, на протяжении многих десятилетий», — сообщил руководитель региона.

Ранее сообщалось, на создание операционных в ДРБ Карелии из федерального резервного фонда было выделено 100 млн рублей, из республиканского бюджета 10 млн рублей.