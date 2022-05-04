В Карелии врачи спасли жизнь женщине с перерезанным горлом

Карельские медики около трех часов проводили операцию женщине с криминальной травмой.

В Сортавальской ЦРБ врачи спасли жизнь молодой женщине с проникающим ранением шеи и ротоглотки. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Пациентка с криминальной травмой поступила в реанимационное отделение в среду утром. В экстренном порядке женщина была прооперирована бригадой сортавальских и петрозаводских хирургов. К оказанию хирургической помощи был привлечен торакальный хирург Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Как рассказал главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов, принимавший участие в операции, она длилась около трех часов.

«Угрозы жизни пациентки сейчас нет, но пока она находится под круглосуточным наблюдением специалистов в ИТАР, где продолжается интенсивное лечение после операции. Впереди — длительный период реабилитации», — заключил министр Михаил Охлопков.