В Карелии временно перекроют две федеральные трассы

Упрдор «Кола» предупреждает водителей о временном затруднении движения по двум федеральным автодорогам на территории Карелии.

По сообщению Управления, в ночь с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа (в период с 02.00 до 07.00) будут проводить крупногабаритный тяжеловесный груз по маршруту от границы Ленинградской области и Карелия до Костомукши. В связи с этим движение по участкам федеральных трасс Р-21 «Кола» и А-137 «Автомобильная дорога Р-21 „Кола“ — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия» временно полностью перекроют. Перекрытие будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.

В Упрдор «Кола» просят водителей быть особо внимательными и рассчитывать время в пути с учетом этих обстоятельств.

Ранее сообщалось, дорогу на севере Карелии, размытую проливными дождями, открыли для движения.