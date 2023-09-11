В Карелии все работодатели обязаны вернуть работникам деньги за проезд к месту отдыха и обратно

Оплата производится не чаще, чем раз в два года во время предоставления очередного оплачиваемого отпуска

В Карелии работники могут получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно. Такая гарантия предусмотрена Трудовым кодексом для всех граждан, которые работают в организациях на территориях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Во время прямого эфира «ЦУР объясняет» замначальника Управления труда и занятости Наталья Кушнерова рассказала, что для этого должны быть соблюдены несколько общих правил.

«Во-первых, необходимо, чтобы между работником и работодателем был заключен трудовой договор. Оплата производится не чаще, чем раз в два года во время предоставления очередного оплачиваемого отпуска», - сказала замначальника Управления труда и занятости.

Как правило, для получения компенсации работник должен обратиться к работодателю с заявлением и документами, подтверждающими расходы. После оценки достоверности документов работодатель примет решение о предоставлении компенсации.

Наталья Кушнерова также отметила, что порядок оплаты проезда к месту отдыха устанавливается в зависимости от формы собственности организации. Например, для предприятия федеральной формы собственности порядок предоставления этой гарантии устанавливается Правительством РФ, а для предприятия, которое находится в собственности субъекта РФ, порядок разрабатывается правительством субъекта. Частные предприятия порядок утверждают своими локальными нормативными актами или предусматривают гарантию в коллективном договоре.

«Работодатели в своих локальных актах могут предусмотреть различный порядок. Они могут установить вид транспорта, с использованием которого работник отправится к месту отдыха. Также работодатель может установить максимальную сумму оплаты, но эта сумма должна быть такой, чтобы работник мог выехать за пределы территории Крайнего Севера и отдохнуть. Если сумма не позволила съездить отдохнуть, работник может в судебном порядке доказать свое право на полную компенсацию».

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