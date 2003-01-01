В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

12 ноября в Петрозаводске под эгидой Фонда венчурных инвестиций Карелии пройдет форум «Карелия + ИИ».

В преддверии мероприятия «Столица на Онего» пообщалась с руководителем фонда Борисом Валитом.

Мы поговорили о том, почему изменилось название форума, о роли искусственного интеллекта (ИИ), о том, как рождаются и воплощаются инновационные проекты, как они доходят от идеи до реального воплощения, как можно заявить о себе и получить поддержку, а также о том, какие профессии вытеснит ИИ.

Один из важных вопросов — опасен ли искусственный интеллект для человека. Короче, ждать ли восстание машин. Читайте наш материал.