В Карелии вспоминают Галину Корожневу — основательницу школы искусств и почётного гражданина Петрозаводска

4 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Галины Сергеевны Корожневой (1936–2022) — основателя и многолетнего директора Специализированной школы искусств Петрозаводска, почётного гражданина города.

Под её руководством в конце 1980-х — 1990-е годы школа стала ведущей культурно-образовательной площадкой республики, сообщает интернет-журнал «Лицей».

При Корожневой школа начала системное обучение детей музыке, хореографии и живописи. Многие её выпускники стали профессиональными артистами, художниками и педагогами.

Ежегодные отчётные концерты в Музыкальном театре собирали аншлаги и были значимым событием в культурной жизни Карелии.

На одном из юбилеев школы Галина Сергеевна вспоминала:

— Я 19 лет руководила идеальным коллективом! …Не было ни одной скрипки, ни одного пианино! Сами разгружали помещения, где потом открывали классы… Единственной трудностью всегда было то, что мы не вписывались ни в какие циркуляры. Ни в министерстве образования, ни в министерстве культуры нас не считали своими. Нас поддерживали некоторые чиновники, но в основном морально.

Галина Корожнева запомнилась как принципиальный руководитель, умевший отстаивать интересы школы перед чиновниками. Она лично знала и интересовалась судьбой большинства учеников, поддерживая их даже после выпуска.

