В Карелии вспомнят начало Великой Отечественной войны

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут в Карелии, сообщили в региональном правительстве.

В Карелии состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В преддверии памятной даты республика присоединится ко всероссийской акции «Огненные картины войны».



21 июня в 21.00 у стелы «Город воинской славы» в Петрозаводске юнармейцы и представители регионального отделения «Волонтеры Победы» составят из свечей годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и звезду.

Ежегодно 22 июня приспускают государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные передачи, проходят памятные мероприятия.



По инициативе всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в этот день проходит акция «Свеча Памяти». В Петрозаводске ее проведут у Мемориального комплекса на площади Ленина в четыре часа утра.

Также республика присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»: 22 июня в 12.15 одновременно во всей России прервется вещание телеканалов и радио, остановится общественный и личный транспорт.

В полночь с 23 на 24 июня в память о событиях Великой Отечественной войны в рамках акции «Лучи Победы» небо над стелой «Город воинской славы» в Петрозаводске озарят мощные прожекторы.