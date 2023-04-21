В Карелии вспомнят святых Петра и Павла

В среду, 12 июля, в Заонежье будут молитвенно вспоминать святых апостолов Петра и Павла.

В ближайшую среду, 12 июля, в исторической деревне Насоновщина будут молитвенно вспоминать святых апостолов Петра и Павла.



«На Русском Севере никогда не было крепостного права, — говорится в сообщении паблика „Православие в Карелии“. — Крестьяне сами занимались строительством и благоукрашением деревянных храмов. В деревнях мечтали, чтобы была своя часовня. Ведь не поедешь на Кижский погост на каждую молитву. Поэтому строили вскладчину свой молельный дом и посвящали его тому или иному небесному покровителю — помощнику в трудных крестьянских делах».



Каждый год в честь него проводили часовенный праздник, на который приглашали священника. Он совершал праздничную службу.



Дальше шли народные гуляния с танцами, песнями и играми. А завершалось все весе«»лым застольем. Музей-заповедник «Кижи» и Кижский приход уже не первый год занимаются возрождением православных традиций.