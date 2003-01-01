В Карелии введен карантин из-за опасного заболевания земляники

Запрет направлен на предотвращение дальнейшего распространения карантинного объекта.
Россельхознадзор ввел карантинный фитосанитарный режим на землях сельскохозяйственного назначения в поселке Мийнала Лахденпохского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Карантин введен из-за выявленного очага опасного заболевания – антракноза земляники (возбудитель Colletotrichum acutatum). Общая площадь зараженной территории составляет 71,66 гектара.
На период действия карантина утверждена программа локализации и ликвидации очага. В соответствии с ней в зоне карантина запрещается:
– выращивание садовой земляники;
– использование, вывоз и реализация посадочного материала, плодов, растительных остатков и почвы за пределы очага;
– использование сельхозтехники и инвентаря с зараженной территории на других участках без предварительной тщательной очистки от почвы, растительных остатков и обязательного обеззараживания.
Запрет направлен на предотвращение дальнейшего распространения карантинного объекта.