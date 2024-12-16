В Карелии ввели ограничения из-за опасной болезни, вызывающей гибель пчел

Варротоз, вызывающий беспокойство у насекомых, переносят трутни и пчелы- воровки.

В Государственной ветеринарной службе Карелии сообщили об установлении с 16 декабря 2024 года ограничительных мероприятий по варроатозу пчел на пасеке в Прионежском районе республики.

В государственном ветеринарном кабинете напомнили, что одно из самых распространённых и опасных заболеваний пчёл вызывается клещом рода Varroa, который паразитирует на пчелах, трутнях, матках, личинках и куколках и питается кровью (гемолимфой). Заражение происходит при контакте с больными пчелиными семьями и роями, а также через срезанный трутневый расплод. Разносчиками клещей являются трутни и пчелы — воровки. При заболевании пчел зимой у них отмечают беспокойство, ослабление, понос и гибель.

«Владельцы пчелопасек, независимо от степени поражения пчелиных семей, должны ежегодно планировать и проводить их обработки. Проведение обработок должно подтверждаться записями ветеринарных специалистов в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки и ветеринарной отчетности районной ветслужбы. Руководители хозяйств и владельцы пасек обязаны осуществлять комплекс ветеринарно-санитарных, лечебных, а также зоотехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, неукоснительно выполнять требования Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства от 23 сентября 2021 года N 645, проводить противороевые мероприятия, направленные на недопущение слета роев», — сообщили в ветеринарном кабинете.