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В Карелии ввели особый противопожарный режим

Новости. Природа
09:00, 15 Июля 2025
фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

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В связи с жаркой сухой погодой в Карелии ввели особый противопожарный режим.

Указ подписал глава республики.

На большей территории республики установился 3 класс пожарной опасности. И такая погода, по прогнозу синоптиков, продержится всю неделю. В связи с этим  летчики-наблюдатели вновь начнут вести авиапатрулирование и осмотрят территорию республики по 8 авиационным маршрутам.

— Помните, находясь в лесу, нужно быть особенно осторожным при обращении с огнём, особенно с учетом того, что класс пожарной опасности повысился до третьего, — напомнили пожарные.

Запрещается разжигать костры в неположенных местах, сжигать мусор и отходы. Нарушение режима влечет серьезные штрафы. Для граждан они составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 100 до 400 тыс. руб.

При обнаружении лесного пожара обращайтесь по круглосуточным телефонам «Прямой линии лесной охраны Карелии»: (8142) 55-55-80, 8-800-100-94-00

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