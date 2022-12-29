В Карелии ввели особый противопожарный режим

Глава республики подписал постановление о введении особого режима на праздничные дни.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о подготовке к новогодним праздникам, отметив, в том числе, резко возрастающую в эти дни нагрузку на инженерные сети.

«Глава Карелии сегодня подписал постановление, согласно которому в республике с 31 декабря по 8 января вводится особый противопожарный режим. Так или иначе он касается всех ресурсоснабжающих организаций города. На встрече с их руководителями конструктивно обсудили готовность предприятий к длительным выходным», — сообщил Владимир Любарский.

По словам градоначальника, ресурсоснабжающие организации уже сформировали график дежурства руководителей и ремонтных бригад, увеличив количество последних.

«Напомню — обо всех нештатных ситуациях, в том числе по вопросам работы коммунальных служб, петрозаводчане могут круглосуточно сообщать в ЕДДС по номеру 051», — подчеркнул Владимир Любарский.