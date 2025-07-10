В Карелии ввели режим ограничения пребывания в лесах

В связи с жаркой сухой погодой в Карелии ввели ограничения пребывания в лесах.
Указ подписал глава республики.
Ограничения будут действовать с 17 до 28 июля включительно. В Минприроды Карелии отметили, что запрета на посещение лесов нет.
– Напоминаем, что означает режим ограничения пребывания в лесах: при ухудшении пожароопасной обстановки, например, при действующем пожаре, государственные лесные инспекторы выставят мобильные посты на въездах в леса и установят предупредительные аншлаги, – подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем сохраняется запрет на разведение огня во всех районах и округах Карелии.
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