В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС на участках трасс

Распоряжение о введении режима повышенной готовности в Карелии подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Сегодня, 29 октября, в Карелии ввели режим повышенной готовности. Связано это с угрозой чрезвычайной ситуации регионального характера из-за ненормативного содержания участков дорог федерального значения. Об этом говорится в распоряжении главы Карелии.
— В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера вследствие ненормативного содержания автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Карелии, на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карелии ввести с 29 октября 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — говорится в документе.Контроль за реализацией распоряжения возложили на главу Минтранса региона Дмитрия Крылова.
Добавим, что сегодня в прокуратуре республики состоялось расширенное заседание коллегии по вопросам безопасности дорожного движения. И.о. прокурора Карелии Сергей Спиридонов отметил, что в республике растет число ДТП и пострадавших в них людей. Уровень смертности на дорогах остается высоким. В регионе имеется значительная протяженность региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Эта проблема характерна и для местных дорог. Сергей Спиридонов отметил, что работа по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения требует активизации.