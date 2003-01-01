В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

Депутаты Законодательного собрания Карелии 16 октября на заседании утвердили административную ответственность за нарушение запрета на распространение информации о расположении сил обороны и полетах беспилотников.
Запрет, установленный оперативным штабом республики, включает публикацию фото- и видеоматериалов, раскрывающих:
— места расположения военной техники и объектов Минобороны;
— расположение критически важных объектов (мостов, объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ);
— данные о применении беспилотников (их тип, координаты, траекторию полета, последствия атак).
Размеры штрафов:
— Для граждан: от 1 000 до 3 000 рублей;
— Для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 рублей;
— Для юридических лиц: от 20 000 до 50 000 рублей.
«Решением Оперштаба Карелии предусмотрено, что запреты не распространяются на работу уполномоченных органов власти. Указанные материалы могут размещать средства массовой информации, учрежденные исполнительными органами и органами местного самоуправления региона, включая их аккаунты и официальные страницы в соцсетях» — сказано в Телеграм-канале парламента Карелии.
Напомним, недавно Оперативный штаб Карелии предупредил о запрете публиковать информацию о беспилотниках.