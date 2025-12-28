В Карелии ввели запрет на публикацию информации о беспилотниках

В Карелии оперативный штаб ввел запрет на распространение определенной информации о беспилотных летательных аппаратах.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, под ограничения попадает публикация любых фото- и видеоматериалов, которые могут раскрыть расположение военных объектов, критически важной инфраструктуры, таких как мосты или объекты энергетики, а также образцов военной техники и систем связи.

Также запрещено публично размещать детали о применении БПЛА, включая тип аппарата, его маршруты, цели атак и характер причинённых повреждений. Исключение сделано только для официальных средств массовой информации, созданных органами власти республики.

Целью запрета назвали защиту конфиденциальных сведений и предотвращение потенциальных угроз национальной безопасности.

Оперативный штаб просит сообщать о случаях пролета или падения беспилотников по телефонам экстренных служб: 112 или дежурной службы УФСБ по Республике Карелия 78-52-03.

Ранее мы писали, что в Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах.