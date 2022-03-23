В Карелии вводится временное ограничение движения большегрузов из-за распутицы

Ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения вводятся для автомобилей, общая фактическая масса которых превышает 10 тонн.

С 8 по 22 апреля ограничение движения будет действовать в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском районах; с 15 по 29 апреля– в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском районах, Костомукшском городском округе.

Данные меры должны обеспечить сохранность автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструктивных элементов автодороги, сообщается на сайте правительства республики.