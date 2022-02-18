В Карелии выберут экспортеров года

В республике начался прием заявок для участия в региональном этапе конкурса «Экспортер года».

Центр поддержки экспорта Республики Карелия объявил о старте приема заявок для участия в региональном этапе конкурса «Экспортер года» в 2022 году. Об этом информирует Минэк.

В конкурсе будут выбраны победители в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности» — номинация для компаний, экспортирующих промышленные товары (электротехнику, строительные материалы, изделия легкой и лесной промышленности); ⁣⁣ «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — номинация для производителей, работающих в сферах растениеводства, животноводства и пищевой промышленности; ⁣⁣ «Экспортер в сфере услуг» — номинация для компаний, экспортирующих разного вида услуги; «Экспортер года в сфере высоких технологий» — специальная номинация для компаний, которые разрабатывают и экспортируют новые технологии, программное обеспечение и заняты в направлении «интернет вещей»; «Трейдер года»⁣⁣ и «Прорыв года»⁣⁣.

Главные требования к претендентам на премию — бизнес должен быть зарегистрирован на территории региона, включен в реестр МСП, а также компания должна быть готова подтвердить заключенные экспортные контракты. ⁣⁣⠀