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В Карелии выберут лучшего оператора по обращению с ТКО

Новости. Общество
13:06, 07 Декабря 2020
фото: © Автоспецтранс"
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Минприроды Карелии запустило конкурс среди операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как отметили в ведомстве, с инициативой проведения конкурса выступили сами карельские операторы. В данный момент на территории республики их 15, включая регионального оператора ООО "Автоспецтранс".

В "Карелприроде" будут оценивать основные показатели работы всех операторов-участников конкурса за 2019 и 2020 год. На оценку будут влиять как положительные показатели: например, объем ликвидированных свалок, количество приобретенной участником спецтехники и новых контейнеров, проведение общественных мероприятий в сфере обращения с отходами, так и отрицательные: количество полученных жалоб от населения и штрафов.

Итоги конкурса будут объявлены до 25 декабря.

Ранее сообщалось, что мусоровозы дошли лишь до половины населенных пунктов Карелии.

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