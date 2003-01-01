В Карелии выберут «Народного депутата»

Глава республики, секретарь реготделения «Единой России» Артур Парфенчиков дал старт голосованию за лучшие практики работы муниципальных депутатов в своих округах.
В Карелии запустили голосование за звание «Народный депутат». Этот конкурс партия «Единая Россия» проводит по всей стране в рамках Года муниципального депутата.
Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше.
«От этого, в том числе, зависит доверие к власти и к „Единой России“. Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики», — подчеркнул Владимир Якушев.
В нашей республике в конкурсе принимают участие 22 депутата из Петрозаводска, районов и округов региона.
«Участники представили свои проекты — это благоустройство территорий, патриотическое воспитание, поддержка участников СВО, благотворительные акции, помощь в решение вопросов ЖКХ и забота о старшем поколении. А вы, дорогие друзья, сможете выбрать сильнейших из них!» — обратился к жителям республики Артур Парфенчиков.
Оставить свой голос можно на сайте конкурса. Голосование продлится с 23 сентября по 15 октября 2025 года.