В Карелии выберут «Ряпушковых героев»

Рыбаков зовут на фестиваль ряпушки в Вокнаволок.

Фестиваль ряпушки пройдет 8 и 9 октября в Вокнаволоке. Организаторы набирают команды рыбаков для соревнований. Об этом пишет сетевое издание «64 параллель онлайн».

Рыбаки будут бороться за звание «Ряпушковых героев». Команды сразятся за победу в соревновании по ловле этой маленькой рыбки. Команда должна состоять из двух человек, у участников должна быть лодка и спасательные жилеты.

Сети выдают и регистрируют организаторы мероприятия. Регистрация команд уже открыта. Она проходит до 5 октября по телефону: 8 (921) 015-11-93.