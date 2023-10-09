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В Карелии выбирают турбазы, где будут заниматься ментальным здоровьем

Новости. Общество
09:59, 10 Октября 2023
фото: Freepik

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Глава Минздрава республики рассказал о новом проекте, предполагающем эмоциональный, психологический и цифровой детокс на фоне карельской природы.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети о новом проекте, запущенном Минздравом Карелии, Минэком республики и московским университетом «высшая школа экономики», суть которого заключается в организации нового для Карелии направления лечения и отдыха — для сохранения и укрепления психического (ментального) здоровья.

Было выделено несколько тревел–трендов: поиски уединения, оздоровления и внимания к дикой природе с элементами цифрового детокса — временного отказа от компьютера, смартфона, планшета в пользу сна, отдыха на природе, живого общения или, наоборот, уединения.

«Постоянные изнеможение и желание спать зачастую имеют психологические причины: синдром хронической усталости, депрессия или эмоциональное выгорание. Не секрет, что многие зачастую эмоциональную разгрузку видят в алкоголе. Но есть и другие — те, кто ищет на отдыхе психологического оздоровления», — уточнил Михаил Охлопков.

По словам главы республиканского Минздрава, в рамках проекта на отдаленных турбазах будут созданы службы психологического сопровождения. С туристами, в том числе по индивидуальным программам психологической реабилитации, будут работать специалисты медицинских организаций республики.

«Квалифицированная помощь психологов вкупе с благотворным влиянием нашей карельской природы, безусловно, способны укрепить ментальное здоровье отдыхающих, помочь справиться с проблемами, повысить стрессоустойчивость и умение принимать любые происходящие изменения без ущерба для психики», — написал министр.

По словам Михаила Охлопкова, в настоящий момент определяется, на каких именно базах будут заниматься ментальным здоровьем. При этом министр призвал, не дожидаясь запуска проекта, чаще устраивать эмоциональный, психологический и цифровой детокс, проводя хотя бы один день наедине со своими мыслями.

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