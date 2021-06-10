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В Карелии выбрали лучшего соцработника

Новости. Общество
18:00, 11 Июня 2021
фото: © ГБУ СО «КЦСОН РК»

В Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии завершился конкурс на звание «Лучший работник».

В этом году сотрудники Центра подали заявки и пробовали свои силы в номинациях «Лучший заведующий отделением», «Лучший социальный работник», «Лучший специалист по социальной работе», «Лучший культорганизатор» и «Лучший инструктор по адаптивной физической культуре». Всего в конкурсе приняло участие 16 работников учреждения из Беломорского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Прионежского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов. При этом наибольшее число номинантов – социальные работники (9 участников), пишут в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения республики.

Конкурсанты в онлайн-формате прошли три этапа профессионального состязания, представив видеоролик-самопрезентацию «Визитная карточка», выполнив задания на знание нормативно-правовых документов, а также подготовив тематический видеоролик «Один день из жизни работника».

Места распределились следующим образом:

Дипломом III степени отмечены Ольга Кузнецова (подразделение Центра по Суоярвскому району), Вера Фадеева (подразделениеЦентра по Кемскому району) и Валентина Михайлова (подразделение Центра по Лахденпохскому району).

Дипломом II степени награждена Ольга Артамонова из Сегежского района.

Победителем конкурса в номинации «Лучший социальный работник» стала Ольга Анисимова (подразделение Центра по Петрозаводску и Прионежскому району).

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