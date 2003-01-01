В Карелии выбрали объекты для благоустройства в 2026-м году

Выбраны 20 объектов, которые преобразятся в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Карелии завершилось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Более 65 тысяч жителей республики приняли в нем участие. Об этом сообщил глава РК Артур Парфенчиков.
Опубликван список территорий для благоустройства:
• Беломорск: Сквер на ул. Октябрьская в районе дома № 2а;
• Кемь: Городской парк на ул. Каменева (5-й этап);
• Кондопога: Сквер Пионеров на ул. Пролетарской (4-й этап);
• Кончезеро: Детская площадка в районе дома № 40б на ул. Советов;
• Костомукша: Площадка на набережной озера Контокки (3-й этап);
• Лахденпохья: Центральный сквер Памяти на ул. Ленина (2-й этап);
• Медвежьегорск: Сквер памяти героев на ул. Советская;
• Муезерский: Территория у пруда на ул. Советская (3 этап);
• Олонец: Набережная зона ул. 30-летия Победы и ул. Пролетарская;
• Петрозаводск: Добрынинский сквер на ул. Ровио;
• Петрозаводск: Сад Памяти Героев на ул. Сыктывкарская;
• Петрозаводск: Парк Каменный Ручей в Сайнаволоке;
• Питкяранта: Территория в районе дома № 1 на ул. Рудакова;
• Хийденсельга: Стадион на ул. Центральная;
• Салми: Детская площадка в пер. Садовый;
• Повенец: Территория братской могилы воинов, погибших в годы Гражданской войны 1919–1920 гг. (3-й этап);
• Пудож: Парк Летний сад, ул. Комсомольская (3-й этап);
• Сегежа: Сквер у памятника партизану, ул. Мира;
• Сортавала: Сквер Студенческий в районе ул. Гагарина, д. 13 (3-й этап)
• Суоярви: Территория между домами № 4 и № 15 на ул. Кайманова.
В текущем году в рамках нацпроекта в Питкяранте в «Заводском сквере» обустроили детскую площадку, в Олонце в сквере на площади Гагарина установили новый игровой комплекс с качелями, горкой, каруселью и тренажерами, а в Муезерском благоустроили территорию у пруда по улице Советской и построили пешеходную дорожку.
Напомним, ранее сообщалось, что в Петрозаводске продолжают благоустраивать Зарецкий парк. Здесь появятся пешеходные дорожки.