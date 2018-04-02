В Карелии выбрали "Студентов года"

В Петрозаводском автотранспортном техникуме подвели итоги республиканского конкурса "Студент года-2018".

Конкурс "Студент года" является ежегодным и проводится для выявления наиболее талантливых и творческих студентов по различным профилям подготовки, их поддержки и поощрения в образовательных организациях системы среднего профессионального образования Республики Карелия.

В этом году конкурс проводился по 5 номинациям. Заявки на участие подали 30 студентов колледжей и техникумов Карелии. Эксперты оценивали электронные портфолио участников и проводили собеседования с конкурсантами. По итогам выполнения всех заданий экспертная группа подвела итоги конкурса.

В номинации "Общественный деятель" победителем признана студентка Петрозаводского базового медицинского колледжа Мафтуна Раимжанова. Диплом лауреата получил Максим Щепетов из Петрозаводского автотранспортного техникума.

В номинации "Доброволец" лучшим стал студент Петрозаводского автотранспортного техникума Владимир Бобровский. Лауреатом признана студентка Кооперативного техникума Дарья Блохина.

В номинации "Студенческий лидер" диплом победителя достался студентке Петрозаводского лесотехнического техникума Анне Билко. Лауреатами стали Арина Акулишнина (Петрозаводский базовый медицинский колледж), Андрей Фомин (Техникум дорожного строительства), Андрей Евшаков (Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и речного флота) и Никита Егоров (Колледж технологии и предпринимательства).

В номинации "Спортсмен" победила студентка Кооперативного техникума Валентина Хацук. Дипломы лауреатов получили Владислав Гусев (Костомукшский техникум), Руслан Мошников (Петрозаводский автотранспортный техникум), Алина Лютикова (Петрозаводский техникум городского хозяйства).

В номинации "Творческая личность" победа досталась студенту Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота Дмитрию Кондратенко. Дипломы лауреатов вручили Анне Терентьевой (Петрозаводский техникум городского хозяйства), Анне Шатуновой (Петрозаводский филиал Петербургского университета путей сообщения) и Анне Володиной (Индустриальный колледж).